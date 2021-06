LPG Datos | Aprueban destituciones

Un poco más de la mitad de los salvadoreños aprueba que la Asamblea Legislativa haya destituido de sus cargos a cinco Magistrado de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General de la República.El 53.4 % de los salvadoreños aprueba la destitución de los magistrados, y señala como razones que no trabajaban bien, bloqueaban al gobierno y que eran corruptos. El 17.8 % desaprueba la destitución y señala que la acción fue ilegal, que atenta en contra de la división de poderes, que la Asamblea actuó mal y que los cambios deben ser graduales.

El 28.4 % no opina al respecto.El 51.4 % aprueba la destitución del Fiscal General por considerar que tenía alianzas partidarias, que era corrupto y que no hacía su trabajo. El 13.9 % desaprueba la destitución porque aún le faltaba tiempo en el cargo, no se siguió el proceso y que estaba trabajando bien. El 34.7 % no opinó al respecto.