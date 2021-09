LPG Datos | Aumenta el desencanto con los partidos políticos

El 42.7% simpatiza con el partido Nuevas Ideas, con lo que se mantiene como la primera fuerza política del país, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

En el estudio fueron entrevistadas 1,506 personas de todo el país, entre el 18 y el 24 de agosto del año en curso, lo que permite hacer inferencias con un margen de error del 2.6% y un nivel de confianza del 95%.

En la investigación se preguntó a los salvadoreños con cuál partido político simpatizan. El 42.7% dijo que con Nuevas Ideas (NI), lo que lo convierte en el partido con más simpatías. Esta cifra, sin embargo, es seis puntos porcentuales más baja que hace tres meses, y es 1.7 puntos más baja que en febrero del año pasado.

El segundo partido con más simpatías es Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) con el 4.4% de las simpatías, seguido de Gran Alianza por Unidad Nacional (GANA), con el 1.9%, y el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN), con el 1.4%. Luego están Nuestro Tiempo (NT) y Vamos con 0.5% de simpatías. Ambos partidos tienen un diputado en la Asamblea Legislativa. Finalmente, aparecen el Partido Concertación Nacional con 0.3% y el Partido Demócrata Cristiano con 0.1%.

En conjunto, el partido NI tiene el 42.7% de las simpatías, mientras que el resto acumula el 9.3%. El resto de los salvadoreños mayores de 18 años, es decir el 48%, dice que no tiene simpatía partidaria alguna o no respondió la pregunta; esta es la cifra más alta desde 2017, cuando aún no existía el partido NI. Es más, el surgimiento de ese partido hizo que la cantidad de personas sin simpatía partidaria bajara de 49.3% a 32.3% entre 2017 y 2018.

Luego se preguntó a los ciudadanos si tienen una buena o mala opinión sobre los partidos políticos existentes. Los resultados globales muestran que todos los partidos, salvo el partido NI, tienen mala imagen. Es decir, en casi todos tienen más opiniones negativas que positivas.

Los partidos con la peor imagen son los dos últimos en haber ocupado el poder Ejecutivo, con el FMLN sentado en el último escalón.

Ficha técnica de investigación

Objetivo : Conocer las simpatías partidarias de los salvadoreños, así como su opinión sobre los partidos políticos.

Universo: Población de la República de El Salvador, mayor de 18 años.

Tipo de muestra: Aleatoria sistemática para la determinación del municipio, segmento urbano y cantón; y por cuotas de sexo, edad y zona urbano - rural para el entrevistado.

Tamaño de la muestra: 1506 entrevistas.

Error Máximo: +/- 2.6%

Nivel de Confianza: 95%

Sistema de Consulta: 1506 entrevistas individuales realizadas en hogares.

Características de la muestra:

Zona: Urbana 64.2%; Rural 35.8%

Género: Hombres 48.2%; mujeres 51.8%.

Edades: 18 a 25, 20.1%; 26 a 36, 19.9%; 37 a 47, 20.1%; 48 a 59, 19.9%; 60 a más, 20.0%.

Departamentos: Ahuachapán, 5.3; Santa Ana, 9.3; Sonsonate, 7.3; Chalatenango, 3.3; La Libertad, 12.0; San Salvador, 27.7; Cuscatlán, 4.0; La Paz, 5.3; Cabañas, 2.7; San Vicente, 2.0; Usulután, 6.0; San Miguel, 7.9; Morazán, 2.7; La Unión, 4.6.



Fecha: del 18 al 24 de agosto de 2021.

