LPG Datos | El 28.5 % de los ciudadanos conoce de alguna detención que considera injusta

El 28.5 % de los salvadoreños mayores de 18 años asegura que conoce a alguna persona que, en su opinión, ha sido captura de forma injusta durante el actual régimen de excepción, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

En más de dos meses de régimen de excepción, las autoridades de seguridad pública han capturado a más de 35,000 personas, algunas de las cuales han sido liberadas mientras están en manos de la Policía Nacional Civil (PNC) o porque la Fiscalía General de la República (FGR) no encuentra méritos para hacer una acusación ante un juez.

El presidente de la República, Nayib Bukele, quien domina los tres órganos del Estado, ha calificado de terroristas a todos los capturados, y ha instado a las autoridades de seguridad y de justicia a no liberar a nadie. Él mismo, sin embargo, ha admitido que hay "un margen de error" en las capturas, el cual cifró en 1 %.

En la encuesta se hizo la siguiente pregunta a los entrevistados: Desde que comenzó el régimen de excepción, las autoridades de seguridad pública han realizado miles de capturas, algunas de las cuales han sido presuntamente injustas. ¿Usted en lo personal conoce a alguna persona que a su juicio haya sido capturada de forma injusta durante este período?

El 28.5 % respondió que sí. Luego se indagó quién era esa persona. Las respuestas más comunes, son amigos, vecinos y conocidos, pero el 2.8 % señaló a un familiar en primer grado como hijo (0.9 %), hermano (0.7 %), padre (0.6 %), nieto (0.3 %), esposo (0.2 %), madre (0.1 %).

A los entrevistados también se les pidió que calificaran la actuación durante el régimen de excepción de seis instituciones de seguridad y de justicia, dándoles un calificativo de bueno, muy bueno, malo o muy malo. La institución con más opiniones positivas es la Fuerza Armada (63.5 %), seguido de la PNC (61.7 %). Los fiscales, jueces, defensores y operadores de los centros penales obtuvieron valoraciones positivas de entre 27 % y 33 %. Esto no se debe a que tengan más valoraciones negativas, sino a que la gente no conoce su trabajo, y prefirió no opinar al respecto.