LPG Datos | El servicio de agua potable sigue igual

El 59.1% de los salvadoreños opina que el servicio de agua que recibe sigue igual desde que comenzó el nuevo gobierno, según una encuesta realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

El estudio fue realizado vía telefónica entre el 8 y el 15 de marzo, y es representativo de toda la población salvadoreña mayor de 18 años que posee un celular. El tamaño de la muestra es de 736 personas entrevistadas, lo que permite hacer inferencia sobre el total de la población con un +/- 3.6% de margen de error y un nivel de confianza del 95%.

En primer lugar se consultó a los salvadoreños cómo obtienen el agua para el uso en su hogar. El 79.8% dijo que por cañería conectada a la vivienda; el 5.3%, por la cañería de un vecino; el 5.3% de un pozo propio, y el resto mencionó que de una pipa, pozos públicos, chorros públicos o ríos y quebradas. En el área urbana, la cantidad de personas que reciben el agua por cañería sube a 87.8%, mientras que en el área rural baja a 67.5%.

Las personas que reciben agua por cañería son atendidos por diferentes instituciones; la más común es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) con el 50.1%; el 12.4% es atendido por entidades privadas u organizaciones no gubernamentales; el 8.6% por las llamadas juntas de agua, mientras que el resto no lo detalló o no tiene servicio de agua por cañería.

Luego se preguntó a los entrevistados si desde que comenzó el nuevo gobierno ¿el servicio de agua ha mejorado, sigue igual o ha empeorado? El 59.1% respondió que igual; el 8% dijo que peor; el 28.4% opina que ha mejorado, mientras que el resto no respondió.

Quienes dicen que el servicio ha mejorado señalan que el agua cae más seguido, que hay mejor mantenimiento o que el agua cae más limpia. Quienes opinan lo contrario, señalan que hay más cortes de agua que cobros excesivos o que ha habido aumento tarifario.

Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que los proveedores del servicio son diversos. Si tomamos en cuenta solo la opinión de quienes dijeron ser abonados de la ANDA, el 35.2% señala que el servicio ha mejorado; el 9.2% opina que está peor y el 54.2% considera que se mantiene igual. El servicio que menos ha mejorado, según los datos, es el provisto por los privados.