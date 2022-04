LPG Datos | La desconocida Ley del agua

El 76.4% de los salvadoreños mayor de 18 años dice que no conoce ni ha oído hablar de la recién aprobada Ley de Recursos Hídricos o "Ley del Agua", la cual entrará en vigor el 13 de julio de este año.

A los salvadoreños se les hizo la siguiente pregunta, ¿Conoce o ha oído hablar de llamada "Ley de Aguas" o Ley de Recursos Hídricos? El 76.4% respondió que no, el 23.2% dijo que no, mientras que el resto no respondió a la pregunta.

Una de las finalidades de ley es "regular el marco normativo sobre la gestión del agua como un bien nacional, incluyendo los derechos, usos y aprovechamientos, protección, conservación y recuperación, la protección de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas, respetando las fases del ciclo hidrológico".

¿Cuánto conocen los salvadoreños el contenido de esta ley? Tal y como se señaló, el 76.4% no ha oído hablar de ella, mientras que el 9.6% considera que tiene un conocimiento bueno o muy bueno, el 5.7% tiene un conocimiento regular, y el 5% dice que malo o muy malo.

Luego se indagó qué aspectos positivos y negativos destacan los salvadoreños sobre la nueva ley. Entre lo positivo destaca que regula el uso del agua y que promueve el buen manejo del recurso. Entre lo negativo se señala el desconocimiento de la misma y la sensación de que no se va a cumplir.

Ficha técnica de investigación

Objetivo: Evaluar a través de opinión pública el servicio de agua que reciben los salvdaoreños

Universo: Salvadoreños mayores de 18 años con teléfono celular.

Tipo de muestra: Aleatoria simple en dos etapas: selección aleatoria de un prefijo telefónico de cuatro números, y selección aleatoria de los cuatro números finales.

Tamaño de la muestra: 736 entrevistas

Error Máximo: +/- 3.6%

Nivel de Confianza: 95%

Sistema de Consulta: 736 entrevistas telefónicas

Características de la muestra:

Zona: Urbana 60.1%; Rural 39.7%; NS/NR 0.2%

Género: Hombres 45.9%; mujeres 54.1%

Edades: 18 a 25, 15.8; 26 a 36, 29.2%; 37 a 47, 22.7%; 48 a 59, 16.4%; 60 a más, 15.9%.

Departamentos: Ahuachapán, 5.6%; Santa Ana, 8.7%; Sonsonate, 8.8%; Chalatenango, 3.0%; La Libertad, 15.5%; San Salvador, 27.7%; Cuscatlán, 3.0%; La Paz, 4.5%; Cabañas, 2.3%; San Vicente, 2.2%; Usulután, 5.3%; San Miguel, 6.4%; Morazán, 3.4%; La Unión, 3.5%.

Fecha: del 8 al 15 de marzo de 2022

Dirección General: Edwin Segura

Dirección de proyecto: Erick Estrada

Jefa de base: Verónica López

Infografía: Agustín Palacios