LPG Datos | La gente resiente los cortes y cobros indebidos

Los cortes de agua y los cobros injustificados son los dos aspectos más negativos que señalan las personas que tienen servicio de agua por cañerías, según una encuesta realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

En primer lugar, a los entrevistados se les hizo la siguiente pregunta: ¿Cómo calificaría usted en general el servicio de agua que ofrece la ANDA o la institución que le da el servicio? ¿Muy bueno, bueno, malo o muy malo? El 59.8% lo calificó de bueno o muy bueno; el 15.5% lo calificó de malo o muy malo, el 12.9% no tiene servicio de agua por cañerías, mientras que el resto no opinó al respecto.

La información sugiere que los salvadoreños están conformes con el servicio recibido, pero eso no significa que esté exento de problema. ¿Qué aspecto negativo destacaría del servicio de la ANDA o la institución que le da el servicio? Estas son las cinco quejas principales: No cae todos los días, recibos altos, el agua cae sucia, tardanza en llegar a reparar tuberías o daños y mala atención al cliente.

Claro, también hay aspectos positivos, y estos son los más destacados por los ciudadanos: el agua cae todos los días, el agua cae limpia, hay atención rápida y el bajo costo del servicio. ¿Y cuánto cuesta? El 25.4% de los consultado dice que paga entre $1 y $4; el 26.7% entre $4.01 y $8, el 13% entre $8.01 a $15.00. El 35% restante paga un poco más o no goza del servicio de agua por cañería. A los entrevistados, al cierre de este estudio, se les hizo esta pregunta, ¿Cuál es su opinión con respecto a la tarifa del servicio de agua de la ANDA o la institución que le da el servicio? ¿Es la adecuada, es baja o es alta?, y el 53% dice que es adecuada, el 6.4% la considera baja, y el 19.3% la considera alta. El 21.3% no contestó o no tiene servicio.