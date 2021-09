LPG Datos | La población considera que el bitcóin es inseguro

El 53.5% de la población opina que el bitcóin es inseguro, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

En el estudio fueron entrevistadas cara a cara 1,506 personas de todo el país, mediante visitar domiciliares, entre el 18 y el 24 de agosto del año en curso, lo que permite hacer inferencias con un margen de error del 2.6% y un nivel de confianza del 95%.

El objetivo principal de la investigación fue evaluar el conocimiento y aceptación que tiene la decisión del gobierno de adoptar como moneda de curso legal la criptomoneda llamada bitcóin.

A los entrevistados, se preguntó, si han oído hablar de las llamadas criptomonedas, a lo que el 73.6% respondió que sí. La idea más común que tiene la gente sobre ellas es que son una moneda virtual o digital y que se accede a ellas a través de una aplicación telefónica.

En el mismo sentido, el 80.1% de los salvadoreños sabe o ha oído hablar algo sobre el bitcóin, y la idea más común es que es una moneda virtual, que es volátil y que está a punto de ser de curso legal en El Salvador.

Preparativos. El gobierno ha desplegado kioscos y cajeros automáticos en todo el país como preparativos para el uso del bitcóin como moneda de curso legal.

En la investigación se pidió a los entrevistados que, a partir de su conocimiento, destacarán los aspectos positivos y negativos del bitcóin. Entre lo positivo, la ciudadanía destaca que hay necesidad de llevar dinero en efectivo, que beneficia a las empresas, y que puede generar ganancias. En suma, el 34% señaló algún punto positivo, el 37.6% dijo que no veía nada positivo y el 28.4% no respondió la pregunta.

Entre lo negativo, la ciudadanía destaca que es una moneda volátil, que es complicado usarla y que solo beneficiará a las personas con altos ingresos. El 71.8% de los entrevistados ve algo negativo en la idea, mientras que el 28.2% no respondió la pregunta.

La investigación muestra que la ciudadanía está al tanto de una de las principales críticas que se hace a las criptomonedas: su volatilidad. Es decir, que esta cambia de precio de manera súbita

Varios de los entrevistados, al hablar sobre los aspectos negativos del bitcóin, expresaron sus temores de forma espontánea. En la investigación se preguntó de manera directa si considera que esta es segura o insegura. El 53.5% de los entrevistados cree que es insegura, el 26.2% dice que es segura, mientras que el 20.3% no respondió a la pregunta.

Luego se preguntó a los entrevistados si consideran que tiene acceso a las tecnologías que permiten ejecutar transacciones en bitcóin. El 37.3% dijo que sí, el 55.4% dijo que no, mientras que el 7.4% no opinó al respecto.

Quienes consideran que carecen de la tecnología necesaria para hacer transacciones dicen que no tienen un teléfono o la tecnología adecuada, que no tienen dinero para adquirirla o que no tienen el conocimiento adecuado.

Los ciudadanos, a pesar del rechazo a la medida, es probable que no estén muy preocupados por su entrada en vigor, ya que la mayoría está convencida de que su uso será voluntario.

Ante la pregunta, de lo que usted sabe o ha oído hablar, ¿el uso del bitcóin será obligatorio o voluntario?, el 72.1% opinó que será voluntario, el 15.5% dice que será obligatorio, y el resto no opinó. La Ley bitcóin señala claramente que su aceptación es obligatoria, el gobierno sostiene que será voluntaria.