LPG Datos | Leve aumento en victimización

El 8.2 % de las familias fue tocada por la delincuencia en los últimos tres meses, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

En el estudio fueron entrevistadas 1,103 personas mayores de edad, residentes de todo el país, entre el 11 y el 22 de mayo del año en curso; lo anterior permite hacer inferencias con un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 95%.

A los salvadoreños se les preguntó si ellos o algún miembro de su familia habían sido víctima de delito en los últimos tres meses; el 8.2% contestó que sí, una cifra que es 1.6 puntos más altas que la registrada en mayo de 2020.

La mayor parte de ciudadanos fue víctima de delitos en contra del patrimonio (64.9%), y los casos más comunes son asaltos en la vía pública o mientras se viaja en los autobuses.

La mayor parte de estos hechos no llegaron hasta oídos de las autoridades, ya que el 64.4 % no hizo la denuncia respectiva. Hay que recordar que los delitos en contra del patrimonio, como un robo en el autobús, son lo más comunes, pero son poco denunciados, ya que las personas cree que no vale la pena.

En la encuesta, además, se pregunta cada tres meses a los salvadoreños qué tan seguros se sienten en sus casas, en la colonia donde viven, en el parque más cercano a sus casas, en el centro de la ciudad, y en los autobuses. Hace cinco años, la sensación de inseguridad comenzó a bajar en estos lugares, y luego se asentuó en año 2019, cuando asumió el presidente Nayib Bukele.

En mayo del 2019, por ejemplo, el 77.5% de las personas se sentía inseguridad al viajar en autobús. Ahora esa cifra ha bajado al 51.2%.

Lo mismo se observa al analizar los datos referentes a otros lugares que son visitados masivamente por los salvadoreños como los mercados municipales, y las zonas céntricas de los municipios más importantes del país.

Los datos sugieren, entonces, que se ha mantenido la sensación de mayor seguridad durante la nueva administración presidencial.

En la última encuesta, sin embargo, se registra un leve aumento en la sensación de inseguridad cuando las personas están en sus casas o en su colonia.

Ficha técnica de investigación

Objetivo: Conocer la cantidad de hogares salvadoreños que han sido víctimas de delitos e los últimos tres meses.

Universo: Salvadoreños mayores de 18 años con teléfono celular.

Tipo de muestra: Aleatoria simple en dos etapas: selección aleatoria de un prefijo telefónico de cuatro números, y selección aleatoria de los cuatro números finales.

Tamaño de la muestra: 1103 entrevistas

Error Máximo: +/- 3.0%

Nivel de Confianza: 95%

Sistema de Consulta: 1,103 entrevistas telefónicas

Características de la muestra:

Zona: Urbana 63.2 %;

Rural 35.3 %; NS/NR %

Género: Hombres 47.2 %; mujeres 52.8 %

Edades: 18 a 25, 20.7; 26 a 36, 28.2 %; 37 a 47, 21.6 %; 48 a 59, 16.50 %; 60 a más, 13.1 %.

Departamentos: Ahuachapán, 7.2; Santa Ana, 9.2; Sonsonate, 8.2; Chalatenango, 2.4; La Libertad, 13.5; San Salvador, 30.1; Cuscatlán, 3.4; La Paz, 5.0; Cabañas, 1.1; San Vicente, 2.5; Usulután, 5.0; San Miguel, 6.8; Morazán, 2.5; La Unión, 3.1.

Cantidad de municipios en la muestra: 206

Fecha: del 13 al 22 de mayo de 2021

Dirección General: Edwin Segura

Dirección de proyecto: Erick Estrada

Jefa de base: Verónica López

Auxiliares de Investigación: Alisson Acevedo, Karina Beltrán, Dora Castro, Flor Cruz, Ilsia Portillo, Kevin Castro, Katherine Dimas, Katherine Lino, Kevin Muñoz, Oscar Murillo, Tatiana Flores

Infografía: Jorge Contreras y Óscar Corvera