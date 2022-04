LPG Datos | Más personas irán a actividades religiosas este año

Este año, el 45.2% de los entrevistados dice que participará de alguna actividad religiosa relacionada a la celebración de la Semana Santa, según una encuesta realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

Para este estudio, realizado entre el 7 y el 22 de marzo, fueron entrevistados 1,000 ciudadanos residentes en la zona urbana, lo que permite hacer inferencias con margen de error de 3.2 % y nivel de confianza del 95 %.

El 78.8% de los entrevistados, según la investigación, dice que le gusta la Semana Santa, pero no señala como primera razón para ello el lado religioso de la época, sino descansar (29.1%) y disfrutar en familia (22.1%). Los aspectos religiosos aparecen en tercer lugar (15.6%).

Al preguntar sobre la participación en actividades religiosas, el 45.2% dice que lo hará, cifra que es 7.4 puntos más alta que la registrada el año pasado, cuando el país apenas comenzaba a aplicar la vacuna en contra del covid-19, y el país experimentaba entre 4 o 5 muertes diarias por la pandemia.

La cantidad de personas que pretende asistir a actividades religiosas, sin embargo, es la segunda más baja desde 2013, cuando se comenzó a hacer este tipo de investigación. La razón principal para no asistir a actividades religiosas es no ser católico o ser de otra religión (35.8%), no le gustan (17%), no es religioso (12%) y no tener la costumbre (6.8%). El año pasado, la cantidad de personas que se abstuvo de participar en este tipo de actividades por la pandemia fue el 21%.

Hay que tomar en cuenta, sin embargo, que la cantidad de personas que participa en actividades religiosas asociadas a la Semana Santa ha venido bajando desde antes de la pandemia, y una de las razones es la presencia cada vez mayor de las iglesias evangélicas. La Iglesia Católica anunció que todas las celebraciones religiosas se realizarán este año en "relativa normalidad", siempre guardando algunas medidas de seguridad sanitaria.

Entre estas, las más populares son el Vía Crucis, las procesiones en general, con mención especial para la exposición de alfombras y el Santo Entierro, actividad, por cierto, en la que destaca el municipio de Son Sonsonate, según la investigación.

La época de Semana Santa también tiene sus aspectos negativos y los que más destaca la población son los accidentes de tránsito, el consumo de alcohol, las aglomeraciones en tiempos de pandemia y la falta de dinero. Hay que recordar que la economía nacional y mundial atraviesa momentos difíciles.