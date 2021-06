LPG Datos | Nuevas ideas con más simpatías

Ascenso rápido. Nuevas Ideas apareció en radar de simpatías partidarias apenas en 2018.

El 48.7% de los salvadoreños simpatiza con el partido Nuevas Ideas, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

En el estudio fueron entrevistadas 1,103 personas mayores de edad, residentes de todo el país, entre el 11 y el 22 de mayo del año en curso; lo anterior permite hacer inferencias con un margen de error del 3% y un nivel de confianza del 95%.

A los entrevistados se les preguntó: En general, ¿Usted con cuál partido político simpatiza? El 48.7% respondió que por Nuevas Ideas; el 3.2%, ARENA; el 1.5%, GANA el; 1.1%, el FMLN, mientras que el resto partidos acumula el 1.6%.

Las simpatías hacia Nuevas Ideas son las más alta registradas por algún partido político desde 2006, cuando LPG comenzó a indagar estos aspectos.

El su mejor momento, ARENA tenía la simpatía del 34% de los salvadoreños. Eso ocurrió en 2008, cuando Elías Antonio Saca era presidente.

El su mejor momento, el FMLN tenía la simpatía del 39.2% de los salvadoreños. Eso ocurrió en 2009, luego que Mauricio Funes llegara a la presidencia.

Nuevas Ideas apareció en el espectro político a penas en 2018, y ha tenido un ascenso acelerado, hasta llegar a dominar por completo la política nacional.

En la encuesta, se preguntó, además, qué opinión tienen los ciudadanos sobre los partidos políticos existentes.

Los resultados muestran que, en este momento, el partido Nuevas Ideas es el que tiene la mejor imagen, seguido de GANA, Nuestro Tiempo y Vamos. Todo ellos acumulan más opiniones positivas que negativas.

En el último lugar se encuentra el FMLN, seguido de ARENA, el PDC y el PCN, todos ellos con números negativo.

Hay que tomar en cuenta, además, que estos cuatro partidos son los últimos que ocuparon la presidencia del país. En El Salvador aún no ocurrido que un partido, luego de ocupar la presidencia, vuelva al poder.

Los resultados de la investigación muestra, además, que 43.9% de los ciudadanos no se identifica con algún partido político.

Esto último es algo usual, ya que desde 2006, cuatro de cada 10 salvadoreños no simpatiza con algún partido, no está interesado en política o no responde a la pregunta sobre simpatía.

Ficha técnica de investigación

Objetivo : Conocer las simpatías partidarias de los salvadoreños, y la opinión que tienen sobre los partidos políticos del país.

Universo: Salvadoreños mayores de 18 años con teléfono celular.

Tipo de muestra: Aleatoria simple en dos etapas: selección aleatoria de un prefijo telefónico de cuatro números, y selección aleatoria de los cuatro números finales.

Tamaño de la muestra:

1103 entrevistas

Error Máximo: +/- 3.0%

Nivel de Confianza: 95%

Sistema de Consulta: 1,103 entrevistas telefónicas

Características de la muestra: Zona: Urbana 63.2 %; Rural 35.3 %; NS/NR %

Género: Hombres 47.2 %; mujeres 52.8 %

Edades: 18 a 25, 20.7; 26 a 36, 28.2 %; 37 a 47, 21.6 %; 48 a 59, 16.50 %; 60 a más, 13.1 %.

Departamentos: Ahuachapán, 7.2; Santa Ana, 9.2; Sonsonate, 8.2; Chalatenango, 2.4; La Libertad, 13.5; San Salvador, 30.1; Cuscatlán, 3.4; La Paz, 5.0; Cabañas, 1.1; San Vicente, 2.5; Usulután, 5.0; San Miguel, 6.8; Morazán, 2.5; La Unión, 3.1.

Cantidad de municipios en la muestra: 206

Fecha: del 13 al 22 de mayo de 2021

Dirección General: Edwin Segura

Dirección de proyecto: Erick Estrada

Jefa de base: Verónica López

Auxiliares de Investigación: Alisson Acevedo, Karina Beltrán, Dora Castro, Flor Cruz, Ilsia Portillo, Kevin Castro, Katherine Dimas, Katherine Lino, Kevin Muñoz, Oscar Murillo, Tatiana Flores

Infografía: Jorge Contreras y Óscar Corvera