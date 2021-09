LPG Datos | Salvadoreños desaprueban el uso del bitcóin

El 65% de la población desaprueba el uso del bitcóin como moneda, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

En el estudio fueron entrevistadas cara a cara 1,506 personas de todo el país, mediante visitas domiciliares, entre el 18 y el 24 de agosto del año en curso, lo que permite hacer inferencias con un margen de error del 2.6% y un nivel de confianza del 95%.

El objetivo principal de la investigación fue evaluar el conocimiento y aceptación que tiene la decisión del gobierno de adoptar como moneda de curso legal la criptomoneda llamada bitcóin.

A los ciudadanos se les hizo la siguiente pregunta: el próximo 7 de septiembre, el bitcóin será una moneda de curso legal en El Salvador. En general ¿Usted aprueba o desaprueba que el bitcóin sea una moneda de curso legal en El Salvador? El 22.9% dijo que sí, el 65.7% dijo que no, mientras que el 11.5% no opinó al respecto.

Las principales razones para aprobar la decisión del gobierno son que beneficiará la economía del país, que será útil para hacer transacciones, que ayudará en el envío de remesas y que es algo innovador, entre otras.

Entre las razones para desaprobar la medida destacan el desconocimiento para usar las criptomonedas, que no hay suficiente información sobre estas, que no es segura, que se prefiere el dólar, que propicia estafas y que es inestable, entre otras.

Luego se hizo a los entrevistados la siguiente consulta: usted, en lo personal, ¿está dispuesto a aceptar y recibir el bitcóin como forma de pago cuando le sea ofrecido por alguien que le adeuda algo? El 20.8% dijo que sí, el 72.2% dijo que no, mientras que el resto prefirió no responder a la pregunta.

Quiénes están dispuestos a aceptar y recibir la moneda dicen que será fácil, que es solo una forma más de dinero, que no ven otra opción y que se puede cambiar posteriormente, es decir, que puede ser canjeada por dólares.

Quienes no están dispuestos a aceptarla ni a recibirla señalan que no están de acuerdo, que no entienden la nueva tecnología y que prefieren el dinero en efectivo, en particular el dólar.

Las personas menos dispuestas a aceptar y recibir el bitcóin son las mujeres, las personas de mayor edad, y las personas de nivel socioeconómico más bajo. Entre estos últimos, por ejemplo, el 83% dice que no aceptará pagos en esta moneda. Entre las personas del nivel socioeconómico más alto el rechazo baja al 64%.

Finalmente, se hizo a los salvadoreños la siguiente pregunta: usted, en lo personal, ¿qué cree que es más conveniente para el país: usar solo una moneda de curso legal o usar más de una? El 76.6% de los salvadoreños opina que lo más conveniente para el país es que se use una sola moneda; de estos, el 78% señala que debería ser el dólar, el 8% por el colón y el 2.8% por el dólar o el bitcóin. Estas últimas cifras sugieren que hoy por hoy, los salvadoreños están más dispuestos a usar el colón, fuera de circulación desde 2001, que el bitcóin.