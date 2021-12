LPG Datos | Salvadoreños opinan que impacto de la pandemia es mayor al informado

La mitad de los salvadoreños mayores de 18 años cree que la cantidad de muertos que ha provocado la pandemia de covid-19 es mayor a la reportada por las autoridades, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

En el estudio fueron entrevistadas 1,520 personas de todo el país, entre el 24 y el 29 de noviembre del año en curso, lo que permite hacer inferencias con un margen de error del 2.6% y un nivel de confianza del 95%.

A los ciudadanos se les hicieron varias preguntas para medir el impacto de la pandemia en la salud y vida de las personas. Y luego se hizo la siguiente consulta: En el transcurso de la pandemia, el gobierno ha estado informando sobre la cantidad de fallecidos por covid-19. En lo personal, usted opina que la cantidad real de fallecidos por covid-19 es la informada por el gobierno, cree que es mayor a la informada por el gobierno o que es menor a la informada por el gobierno? El 49.7% cree que la cantidad de fallecidos es mayor a la informada; el 19.3%, que es justamente lo informado; el 14.8% que es menor mientras que el resto no opinó al respecto.

Hasta el 7 de diciembre, El Salvador ha reportado 3,790 fallecidos por covid-19, lo cual equivale a un aproximado de 60 fallecidos por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más bajas del mundo. El problema, sin embargo, es que probablemente hay un gran subregistro de fallecidos. Al respecto, el salubrista y epidemiólogo, Wilfrido Clara, ha escrito: "La tasa acumulada oficial de muertes por covid-19 de El Salvador (58.1 por cada 100,00 habitantes) está gravemente subestimada (+400% de subregistro). Al ajustar, la tasa de exceso de muertes sube a 337 por cada 100,000 habitantes, representando un promedio de 21,000 muertes en exceso".

El gobierno, hasta ahora, se ha negado a entregar información precisa que permita establecer con claridad cuántas personas han muerto por covid-19 en lo que va de la pandemia e insiste en reportar sólo los fallecidos que fueron tratados por covid-19, y que fueron sometidos a una prueba.

Más allá de la cantidad precisa de muertes, la pandemia ha tocado casi de forma directa a la mayoría de salvadoreños. En esta encuesta, el 68.5% de los entrevistados dijo que conoce a alguien que ha muerto de covid-19; el 39.3% conoce a un amigo cercano; el 29.7%, un vecino; el 22.8% a un familiar lejano, y el 15.1%, a un familiar al que consideraba cercano.

El subregistro también ha afectado a la cantidad de personas reportadas como enfermas por covid-19. Hasta el 7 de diciembre, el gobierno reportaba 119,803 casos confirmados entre toda la población, el equivalente al 1.9% de la población. Al considerar sólo a los mayores de 20 años, la incidencia oficial de la enfermedad es de 2.7%.

En esta encuesta, el 24.1% de los entrevistados, todos mayores de 18 años, reportaron haber sentido al menos un síntoma de covid-19; el más común es el de pérdida de olfato y del gusto con 20.1%. A pesar de lo anterior, solo el 9.5% señaló que hizo la prueba para confirmar la enfermedad, y el 7.2% resultó positiva. El 18.6%, además, sino hizo una prueba a pesar de no haber sentido síntomas.

El porcetaje casos positivos con pruebas es casi el triple de lo reportado por el gobierno. Hay que tomar en cuenta, sin embargo que la mitad de los entrevistados reporta haberse hecho la prueba en un establecimiento privado, y el resto en uno público.

Quienes no se hicieron la prueba, a pesar de mostrar síntomas, señalan las siguientes razones: miedo a ir a un hospital (1.9%), no quiso (1.6%), no había pruebas al inicio de la pandemia (1.1%).

La mitad de los pacientes (46.5%) dicen que se trató con el kit anti covid-19 que proporciona el gobierno, el 22.2% consultó por su cuenta a un médico privado, el 14.6% se automedicó en su casa, el 9.7 tuvo que ser llevado a un hospital.