LPG Datos: Nuevas ideas baja en simpatías

El 38 % de los salvadoreños simpatiza con el partido Nuevas Ideas, con lo que se mantiene como la primera fuerza política del país, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

En el estudio fueron entrevistadas 1,520 personas de todo el país, entre el 24 y el 29 de noviembre del año en curso, lo que permite hacer inferencias con un margen de error del 2.6 % y un nivel de confianza del 95 %.

En la investigación se preguntó a los salvadoreños con cuál partido político simpatizan. El 38 % dijo que con Nuevas (N), lo que lo convierte en el partido con más simpatías. Esta cifra, sin embargo, es 10.7 puntos porcentuales más baja que hace seis meses, y la más baja del año.

El segundo partido con más simpatías es Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) con el 4.3 % de las simpatías, seguido de Gran Alianza por Unidad Nacional (GANA), con el 2.1 %, y el Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional (FMLN), con el 1.6 %.

En conjunto, el partido N tiene el 38 % de las simpatías, mientras que el resto acumula el 10.6 %. El resto de los salvadoreños mayores de 18 años, es decir el 51.4 %, dice que no tiene simpatía partidaria alguna o no respondió la pregunta; esta es la cifra más alta desde 2016, cuando aún no existía el partido N. Es más, el surgimiento de ese partido hizo que la cantidad de personas sin simpatía partidaria bajara. La información sugiere que algunas personas que creyeron en este nuevo partido, ya se desencantaron.

Luego se preguntó a los ciudadanos si tienen una buena o mala opinión sobre los partidos políticos existentes. Los resultados globales muestran que todos los partidos, salvo el partido N, tienen mala imagen. Es decir, en casi todos tienen más opiniones negativas que positivas.

Los partidos con la peor imagen son el FMLN, con 68.4 % de opiniones negativas, y 8.5 % de positivas, para un saldo de -59.9 %. Este partido, sin embargo, ha mejorado levemente. Luego ARENA, el cual tiene 14 % de opiniones positivas, y 66.5 % de negativas, para un saldo de -52 %. Este partido también ha mejorado.

El partido N, por su parte, tiene 57.3 % de opiniones positivas, y 17.1% de negativas, para un saldo de 40.2 %. Este es el único partido con un saldo positivo, pero el actual es 23 puntos más bajo que el de febrero de 2020, cuando llegó a su punto más alto.

Finalmente, se preguntó a los salvadoreños sobre su identidad ideológica, y el 19.2 % se identificó como de derecha, el 3.9 % como de izquierda, el 15.5 % como de centro, y el resto (61.4 %) es neutral (ninguno o no responde).