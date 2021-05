LPG datos | Asamblea cierra con muy alta desaprobación

El 70.3 % de los salvadoreños desaprueba el trabajo realizado por la Asamblea Legislativa en el último año, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de La Prensa Gráfica.

Para este estudio, realizado entre el 20 y el 26 de abril, fueron entrevistados 608 ciudadanos residentes de todo el país, lo que permite hacer inferencias con margen de error de +/- 4 % y un nivel de confianza del 95 %. El objetivo fue conocer las opiniones de los salvadoreños sobre los legisladores salientes y las expectativas sobre los entrantes.

A los entrevistados se les preguntó, en primer lugar, si aprueban o desaprueban el trabajo realizado por la Asamblea Legislativa en el último año. El 70.3 % dijo que lo desaprueba, mientras que el 18.8 % dijo que lo aprueba.

La desaprobación del trabajo legislativo no es algo nuevo. LPG Datos lo ha venido registrando desde 2005, pero nunca había sido tan alto, como en el último año.

Es más, hubo un momento en que la Asamblea Legislativa gozaba de alta aprobación ciudadana. Esto ocurrió en 2005, previo a la elección legislativa del 2006, cuando el expresidente Antonio Saca hizo campaña para tener una congreso que le fuera muy favorable.

Luego, la Asamblea también tuvo un momento de buena imagen en 2009, cuando recién había sido electo presidente Mauricio Funes. Hay que recordar ese año hubo triple elección, ya que también fueron electos los 84 diputados y los 262 alcaldes.

Las principales razones para desaprobar la gestión de los legisladores salientes son, dicen los entrevistados, que no hacían su trabajo, que se oponían a la labor del presidente de la República, que no ayudaron a la población y que cometían actos de corrupción, entre otras. Quienes están a favor de su gestión señalan que trabajaban de manera correcta, que no todo lo que hacían estaba mal, y que hicieron un buen trabajo de oposición ante el Ejecutivo.

La población señala que las mejores decisiones tomadas por la Asamblea en el último año han sido apoyar en la lucha contra la pandemia y aprobar préstamos, mientras que las peores decisiones han sido oponerse al gobierno y no haber ayudado más en el manejo de la pandemia.