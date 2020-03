La insurrección es algo desconocido y con poco apoyo

El 81.4% de los salvadoreños no conoce ni ha oído hablar del derecho a la insurrección, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de La Prensa Gráfica.

El Artículo 87 de la Constitución dice: "Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución".

A los entrevistados por LPG Datos se le hizo la siguiente pregunta: En los últimos días se ha hablado en el país del derecho a la insurrección. ¿Conoce usted o ha oído hablar de este tema? El 16.6% respondió que sí, el 81.4% dijo que no, mientras que el 2% no respondió la pregunta.

A quienes conocen o han oído hablar del tema se le hizo la siguiente pregunta: Me puede decir de forma breve y en sus propias palabras, ¿qué entiende usted por el derecho a la insurrección? El 7.1% dijo que es una rebelión o un levantamiento del pueblo, el 3.6% señaló que es el derecho que tiene el pueblo a manifestarse, el 1% dijo que es un derecho constitucional, el 1% dijo que es un golpe de Estado, y el 0.8% lo asoció con la elección de nuevo diputados.

Se consultó a los entrevistados si estaría dispuesto a formar parte de acciones encaminadas a ejercer el derecho a la insurrección, a lo que el 6.6% respondió que sí, el 9.3% dijo que no, el 0.7% no respondió, y el restante 83.4% corresponde a las personas que no saben en consiste ese derecho.

A quienes respondieron que están dispuestos a ejercer ese derecho, se le preguntó qué están dispuestos a hacer: el 2.8% dijo que manifestaciones pacíficas, un 0.9% señaló que haría medidas extremas o lo que fuera necesario, mientras que el resto señaló otras formas de manifestación.