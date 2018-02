“La ley nos impide decirle a Óscar Ortiz: ‘mirá no te vas a poder inscribir´”: Medardo González

El FMLN llegó a la conclusión que "el mejor caballo" para vencer a ARENA en las elecciones presidenciales de 2019 es el extitular del Ministerio de Obras, Gerson Martínez. Así lo repitió esta mañana el secretario general del FMLN, Medardo González, en la entrevista de canal 12.

Reiteró que las 14 directivas del partido, las secretarias nacionales, las directivas municipales, la dirección nacional del partido y la comisión política, están realizando esfuerzos para que Martínez se ratifique en las elecciones primarias, que se desarrollarán en abril.

“Que podrán haber otros candidatos, pues posiblemente se podrá inscribir tal como lo ha dicho Óscar Ortiz. Nosotros de hecho, no vamos a, no podemos, la ley nos no impide a nosotros decirle a Óscar o decirle a otro (aspirante): ´mirá no te vas a poder inscribir´”, sostuvo el dirigente.

Agregó que la ley sí les permite dar opinión sobre un candidato, y simple y sencillamente quieren “ser directos en este planteamiento”.

Ortiz dijo que hace unas semanas que mantiene su interés de competir por la candidatura presidencial. Además, cuestionó que el papel de una dirección no es decantarse por un candidato sino contribuir a organizar un proceso interno transparente, que propicie la mayor participación. “Sería un error atribuirse, de manera simple y limitada, la voluntad popular”, dijo en una entrevista a LA PRENSA GRÁFICA.