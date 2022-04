Más personas irán a lugares turísticos este año

El 32% de los habitantes de las zonas urbanas del país dicen que visitará algún lugar turístico durante la Semana Santa, según una encuesta realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

Para este estudio, realizado entre el 7 y el 22 de marzo, fueron entrevistados 1,000 ciudadanos residentes en la zona urbana, lo que permite hacer inferencias con margen de error de 3.2 % y nivel de confianza del 95 %. Los resultados muestran que la cantidad de personas con planes de ir a un lugar turístico se ha recuperado con respecto al año pasado, el segundo año de la pandemia.

En la investigación se preguntó a los entrevistados si visitarán algún sitio turístico durante las vacaciones de Semana Santa. El 32% dijo que sí, una cifra que es 3.4 puntos más alta que la registrada el año pasado, pero es la segunda más baja desde 2016.

Las razones principales para no ir de vacaciones son las mismas del año pasado, pero el peso de la pandemia ha bajado bastante. El año pasado, el 48.8% dijo que se quedaría en casa por la pandemia o para evitar las aglomeraciones; ahora la cifra ha bajado a 29.4%. La segunda razón para no ir de vacaciones es la falta de dinero, mientras que la tercera es que no le gusta hacerlo en esta época.

Platillos. Las tortas de pescado y las torrejas son los platillos preferidos de Semana Santa.

Las personas que sí tienen planes de ir de paseo, visitarán playas y balnearios, y los más agendados son la Costa Del Sol, El Tunco, El Cuco, El Espino, Puerto de La Libertad, El Majahual y el resto de playas de La Libertad. Ahora bien, ¿cuál es el mejor destino turístico del país? Las primeras cinco menciones de este año son la Costa del Sol, la playa El Tunco, el Parque Acuático Termos Del Río, la playa El Cuco y el Cerro El Pital.

En cada departamento, existen lugares con un gran valor turístico, según los ciudadanos. En Santa Ana, por ejemplo, la gente opina que el mejor es el Lago de Coatepeque; en San Miguel destacan la playa El Cuco, y en San Salvador, el Lago de Ilopango.

Y finalmente, se preguntó a los entrevistados cuáles de las comidas tradicionales de la Semana Santa son sus favoritas. Una vez más, sale en primer lugar pescado envuelto o torta de pescado (46%); en segundo lugar, torrejas (26%) y en tercero, las frutas en miel (8%).

Ficha técnica de investigación

Objetivo : Conocer la opinión de los salvadoreños sobre los sitios turísticos del país, y sus planes para realizar turismo interno durante la Semana Santa.

Universo: Población mayor de 18 años residentes en los principales segmentos urbanos del país.

Marco muestral: Población: registro Nacional de las Personas Naturales

Tipo de muestra: Aleatoria sistemática para la determinación del municipio y segmento urbano; y por cuotas de sexo, edad para el entrevistado.

Tamaño de la muestra: 1000 entrevistas.

Error Máximo: +/- 3.2%

Nivel de Confianza: 95%

Sistema de Consulta: 1000 entrevistas individuales realizadas en hogares.

Características de la muestra:

Género: Hombres 46.0%; mujeres 54.0%

Edades: 18 a 25, 23.0%;26 a 36, 26.0%, 37 a 47, 18.0%, 48 a 59, 17.0%, 60 a más, 16.0%

Municipios: Ahuachapán, El Refugio, San Pedro Puxtla, Tacuba, Santa Ana, Chalchuapa, Masahuat, Sonsonate, Armenia, Izalco, Nahuizalco, Chalatenango, Citalá, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Colón, San Salvador, Aguilares, Apopa, Ayutuxtpeque, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ilopango, Cojutepeque, Zacatecoluca, San Antonio Masahuat, Ilobasco, San Isidro, San Vicente, San Cayetano Istepeque, Usulután, Concepción Batres. Jiquilisco, San Miguel, Chirilagua, San Francisco Gotera, Delicias de Concepción, La Unión, San Sebastián Salitrillo, Santo Domingo de Guzmán, Sonzacate, La Libertad, San Juan Opico, Quezaltepeque, San Pablo Tacachico, Tepecoyo, Zaragoza, Mejicanos, Nejapa, Rosario de Mora, San Marcos, San Martín, Santo Tomás, Soyapango, Tonacatepeque, San Rafael Cedros, Suchitoto, San Juan Talpa, Santiago Nonualco, Nueva Granada, Santa María, Tecapán, Moncagua, San Rafael Oriente, Sesori, Santa Rosa de Lima.



Fecha: del 17 al 22 de marzo de 2022

Dirección general: Edwin Segura.

Dirección del proyecto: Erick Estrada.

Jefa de campo: Verónica López.

Supervisores: Erick Rodas, Yesenia Molina, Tatiana Flores, Flor Cruz, Alisson Acevedo, Liseth Cortez.

Auxiliares de investigación: Celina Pascasio, Maribel Flores, Roxana Cortez, Yanira Esquivel, Juan Pablo Palacios, Cesar González, Isamar Martínez, Roberto Martínez, Karen Munguía, Francisco Rodas, Leslie Abrego, Merlín Alvarado, Fernanda Díaz, Jazmín Elena, Virginia Estrada, Yanira Esquivel, Rodrigo Esquivel, Lilian González, José Girón, Lorena García, Ivon García, Michelle Herrera, Brenda De León, Luis Navas, Johanna Potillo, Enrique Torres, Cindy Torres, Glenda Vásquez, Roxana Zepeda.