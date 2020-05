Población aprueba trabajo de Bukele ante pandemia

El 95.7% de los salvadoreños aprueba el trabajo que ha realizado el presidente Nayib Bukele para enfrentar la pandemia de covid-19, según la encuesta más reciente que ha realizado LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

A los entrevistados se les preguntó: el mundo y el país están enfrentando en este momento una pandemia por la enfermedad de covid-19. En general ¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado el presidente Nayib Bukele para enfrentar la pandemia?: el 95.7% lo aprueba, mientras que el 3.1% lo desaprueba, y el resto no sabe o no contestó la pregunta.

Los aciertos principales del presidente, según los salvadoreños, son haber decretado la cuarentena (39.5%), el cierre del aeropuerto (21.8%), y haber tomado medidas con anticipación (6.5%)

Los desaciertos son la coordinación para la entrega del bono de $300 (4.7%), la falta de concertación con la Asamblea Legislativa (4%), y la suspensión el transporte público (3.1%).

Los salvadoreños dicen que la principal consecuencia de la pandemia y de la cuarentena, hasta el momento, son la dificultad para salir a trabajar, lo cual ha provocado pérdida de empleos y tener insuficiencia de alimentos.

La actividades económicas que los salvadoreños ha dejado de hacer por la cuarentena son: el 48% no ha podido salir a trabajar; el 6.4% no ha podido salir a vender, y el 2.3%, no ha podido atender negocios.