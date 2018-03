Población sigue inconforme con el Gobierno

Lee también

El 55 % de la población desaprueba el trabajo que ha desarrollado el presidente Salvador Sánchez Cerén en sus casi tres años de gestión, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.El estudio fue realizado entre el 17 al 21 de febrero, y es representativo de toda la población salvadoreña mayor de 18 años. El tamaño de la muestra es de 1,200 personas entrevistadas cara a cada, lo que permite hacer inferencia sobre el total de la población con un +/- 2.9 % de margen de error y un nivel de confianza del 95 %.En la investigación se preguntó a los entrevistados: ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado Salvador Sánchez Cerén como presidente hasta el momento? El 55 % de los entrevistados desaprueba su gestión, mientras que el 38 % lo aprueba.El presidente Salvador Sánchez Cerén lleva 11 trimestres en el cargo (dos años y nueve meses), y desde el principio ha tenido altos porcentajes de rechazo a su gestión. Un 38 % de aprobación es su marca mínima, pero ya había estado así de bajo a finales de 2015.Luego de 11 trimestres de trabajo, el expresidente Antonio Saca tenía una aprobación del 57 %, mientras que el expresidente Mauricio Funes gozaba del favor del 71 % de los salvadoreños. En la actualidad, ambos exfuncionarios enfrentan procesos legales por acusaciones de corrupción. El primero está en detención provisional, mientras que el segundo está en un autoexilio en Nicaragua.Los ciudadanos opinan que el logro principal del Gobierno es la ayuda que reciben los estudiantes en las escuelas. Ahora bien, el principal fracaso es en seguridad pública, aunque en este aspecto, la opinión ciudadana muestra algunos signos de mejoría.En este momento, el 56 % de los salvadoreños considera que el presidente no está cumpliendo con las promesas que hizo durante su campaña electoral; el 26 % dice que está cumpliendo algunas, mientras que solo el 12 % considera que sí está cumpliendo. Las principales promesas cumplidas, según los consultados, son la entrega de paquetes escolares, el apoyo a las escuelas, y las mejoras en el ambiente de seguridad pública.Las principales promesas incumplidas son no mejorar la seguridad, no generar empleo y no haber entregado una computadora a cada niño o niña matriculado en escuelas públicas.El tema de la seguridad aparece en la lista de logros y fracasos, lo que sugiere que las personas perciben una mejoría, pero que esta no es sustancial.Luego se preguntó a los salvadoreños, quién en su opinión, es el funcionario del equipo de gobierno que ha tenido el mejor desempeño hasta el momento. Los más mencionados son el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; el ministro de Educación, Carlos Canjura; el canciller, Hugo Martínez; el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y la ministra de Salud, Elvia Violeta Menjívar.