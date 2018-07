10 pasos para ubicar bien tus cuadros

No hay hogar que no tenga algún cuadro, foto o pintura colgado en alguna pared. Aunque no le prestes tanta atención a esto, deberías, pues ubicar o colgar cuadros tiene su ciencia para que tu decoración luzca armónica. Dependiendo de su tamaño y forma, se debe decidir el lugar adecuado para colocarlos. Puede ser uno solo, un grupo de estos, con diferentes marcos, niveles, tamaños, formas o molduras.

Lo ideal es que, antes de abrir las paredes, hagan un esquema en tu mente para tratar de visualizar cómo se verán.

Espacio

La clave es tener en cuenta el tamaño de la pared, se recomienda que el cuadro no esté más cerca del cielo (techo) que del mueble que tiene debajo. Debes colgarlos a la altura de tu vista.

Distancia

Ya seleccionada la pared, ten en cuenta que las piezas grandes siempre necesitan mayor distancia y las pequeñas, un acercamiento para la visión completa del grupo.

Temática

Naturalezas muertas son para el comedor; cocina detalles frutales o animales; figuras abstractas en el estudio y paisajes en la sala. Los cuartos se trata de imágenes más privadas.

Pared angosta

En las paredes angostas no es bueno saturarlas. Se puede colocar cuadros o fotos que se adapten a la forma o proporción de la columna, sin llegar a los bordes o sobresalir de ellas.

Sin pared

Si no quieres colgar en la pared, también puedes colocarlos sobre un estantes o apoyarlos sobre superficies planas, puede hacerse sobre una base de cemento o de madera.

Ubicación

Debes tener en cuenta que esa pared que has elegido no reciba mucho sol o sea muy húmeda, pues podría afectar la textura y coloración de la pieza que ahí vas a ubicar.

Sobre muebles

Cuando se coloque un cuadro encima de un mueble (cómoda, mesa, sillón, sofá) nunca debe ser más ancho que este. No debe representar más del 80 % del ancho de tu mueble.

En grupo

Si no tienes claro el espacio entre cuadro y cuadro, dobla el tamaño del ancho del marco: si el marco es de 2 cm, el espacio debe ser de 4 cm; eso sí, los cuadros son de la misma forma y tamaño.

Centrado

Si tienes un hermoso cuadro, este gana de inmediato protagonismo en un espacio, por eso es importante que quede centrado y en armonía con el resto de la decoración.

Marco y moldura

¿Qué marco le pongo? Si la pieza la has adquirido sin él, ten en cuenta: si la obra es muy llamativa, uno discreto; si es muy suave o tenue, uno potente puede darle presencia.