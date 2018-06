10 tips para decorar una sala pequeña

Una sala de dimensiones reducidas no tiene por qué dejar de ser funcional y acogedora. De acuerdo con los especialistas, la clave está en elegir muebles y accesorios multifuncionales que no atiborren el espacio, además de conseguir una óptima distribución de los elementos decorativos. ¿Tienes una sala pequeña y no sabes cómo decorarla? Sigue estos tips:

1

Utiliza muebles modulares que aporten movimiento a la sala. Algunos incluso pueden servir como almacenaje.

2

Elige un color similar en cortinas y muros, así crearás una sensación de apertura. Las telas oscuras pueden hacer que la sala se vea reducida.

3

Si es posible, elimina las paredes divisoras y unifica ambientes como la sala, comedor y cocina.

4

En las paredes opta por papel tapiz con líneas verticales para lograr que los ambientes luzcan más altos.

5

En un ambiente de 2.75 m de ancho, el largo estará en función de la cantidad de área que se le quiera asignar. Maneja un mínimo de 3.3 m.

6

Las alfombras te ayudarán a demarcar espacios específicos que podrían ser la sala y el comedor. Emplea las rectangulares en esta zona y usa los modelos redondos en rincones.

7

Incorpora espejos de pared a pared y sin marcos. Viste un muro frontal con estos elementos para aumentar visualmente el espacio.

8

Mientras más pequeños sean los muebles, más grande se sentirá el espacio. Opta por mobiliario cómodo, de formas lineales y de pocas dimensiones.

9

Viste las paredes con cuadros medianos, cuadrados o rectangulares para que el espacio se sienta ligero. No satures los muros con repisas.

10

Utiliza el blanco en los muros y todas las tonalidades que derivan de este. El techo debe ser blanco para brindar una mayor sensación de altura.