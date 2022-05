3 consejos para la educación de los hijos

Te vas de viaje, cero llanto

Lo primero es validar sus emociones. Es normal que tu hijo en sus primeros años de infancia llore, se ponga triste o hasta se quiera meter en la maleta. Hazle saber que tú también lo vas a extrañar, que el viaje sin él o ella no será igual, pero que regresarás pronto para estar juntos.

Evita decirle "No llores porque me pongo triste" o "¿por qué lloras? si voy a volver", con esto solo estarías minimizando sus sentimientos. Anticípale que te irás de viaje con varios días, también hazle saber que con quien se quedará (en caso que ambos padres se vayan de viaje) lo cuidará muy bien.

También puedes dejarle un accesorio o una prenda tuya, para que te sienta cerca. Evita irte sin que te vea: dale un gran abrazo, dile que lo amas y que vas con él o ella en tu corazón.

Protégelos de ser abusados

Las herramientas para proteger a nuestros hijos nunca son suficientes. No se trata de ser paranoicos, simplemente de estar preparados ante cualquier situación y, muy especialmente, preparar a tus hijos cuando tú no estés a su lado (por trabajo o en la escuela). Debes preparar a tus hijos para que sepan defenderse ante cualquier experiencia de bullying, por ejemplo.

Lo principal es enseñarle a decir NO, a que respeten sus límites físicos. También que nunca dude en contárselo a quien ama: a ti. También es importante a enseñarle a diferenciar secretos buenos de los malos y que, con mamá, por ejemplo, no deben existir secretos; además es importante que sepa identificar sus partes íntimas y que sepa que NADIE puede tocarlas porque no son juguete.

Evita hipersexualizar a tus hijos

La hipersexualización infantil es la exaltación de los atributos sexuales en los niños y niñas, por encima de sus cualidades, fortalezas y valores. Algunos padres o cuidadores hacen que sus pequeños adopten roles para los que no están preparados psicológicamente o no son capaces de comprender realmente al decirles: "qué sexy te ves", "¿tienes novio?", "¿te gusta esa niña?", "¿Te gusta alguien del salón?".

Con estas acciones o preguntas estarás acelerando comportamientos sexuales a temprana edad, distorsiona la concepción de belleza, afectaciones psicológicas, llegando hasta trastornos alimenticios, baja autoestima, ansiedad o depresión. La hipersexualización infantil es la llave para la normalización del abuso y explotación sexual.