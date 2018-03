Así lucía Miss Canadá cuando era “delgada”

Lee también

"Recientemente me preguntaron: ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué has ganado peso? Estás perdiendo puntos". Así inicia la descripción de una de las fotografías publicadas recientemente en Instagram por Siera Bearchell, la canadiense que desde el concurso de Miss Universo ha estado en boca de todos."Soy la primera en decir que no soy tan delgada como lo era cuando tenía 16, 20 o incluso el año pasado, pero soy más confiada, capaz, sabia, humilde y apasionada que nunca", continúa el texto de la imagen, que está muy por encima (en cuanto a fechas se refiere) de otras fotografías en las cuales Bearchell luce mucho más delgada.En internet circulan fotos de cuando ganó Miss Teen 2010 y Miss Supranational 2015, pero para esas fechas todavía no se perfilaba como la mujer que rompería los clásicos cánones de belleza de uno de los concursos más prestigiosos del mundo.Ahora, según ella misma asegura, se siente mucho más capaz. A continuación te dejamos las fotografías: