Ayuda a tus hijos a que tengan éxito en el año escolar

A continuación presentamos algunos consejos, que pueden ser de gran ayuda en la tarea de ayudar a los hijos en su año escolar.

Crea un espacio adecuado para su estudio

Es importante que disponga de una mesa o escritorio con suficiente espacio, donde tenga los materiales necesarios a mano y el entorno sea tranquilo. Este espacio debe contra también con una buena iluminación y una silla adecuada.

Facilita su concentración

Algo muy importante es evitarles distracciones a su alrededor, como el móvil, los videojuegos o la televisión. Intenta que distribuya su estudio en periodos de 45 o 50 minutos, durante los cuales debe evitar las interrupciones al máximo. Siempre que puedas, proporcíonale un estímulo para motivarlo.

Enséñale a planificarse

Hoy en día existen muchas herramientas que se pueden utilizar para anotar deberes y trabajos y planificar sus propios horarios de estudio, para evitarse estar pendiente como padres. De los 7 a los 12 años es bueno que se dediquen a estudiar entre una y dos horas al día durante la semana laboral; de los 13 a los 18 lo indicado es que deberán aumentar su horario de estudio una hora al día.

Atención a los apuntes

Tomar apuntes exige una tarea de atención y síntesis que puede facilitar mucho el estudio. Enséñale a anotar las ideas principales que se traten en clase, así como los datos concretos que requieran memorización. Recuérdale que le será más fácil si incluyen títulos y apartados o si utilizan sus propias abreviaturas.

Motívalo a practicar lectura comprensiva

Por mucho que relean un tema, no le servirá de nada si no lo entienden o comprenden. Para que la lectura sea efectiva, debe comprender lo que se explica. Esto facilitará su aprendizaje. Si no entienden algún término, pueden consultar enciclopedias, hoy que es más fácil por medio de internet.

Enséñale a subrayar

Este hábito puede ser muy útil a la hora de sintetizar ideas. Sin embargo, muchos estudiantes no lo hacen bien. Recuérdale que debe destacar solo las ideas más importantes.

Anímale a realizar resúmenes

Es importante que sepa sintetizar y ordenar sus ideas, ya que esto le será muy útil a la hora de expresar lo aprendido en un examen.

Ayúdale cómo preparar un examen

Lo ideal es que pregunte al profesor de qué tipo será el examen y que no estudie a última hora. Si pone en práctica las indicaciones que recibe de seguro que le será mucho más fácil. Hazle hincapié que durante la prueba es esencial que lea las preguntas con tranquilidad y conteste primero las más fáciles. Si tiene alguna duda, que pregunte al profesor, si es que se lo permite.