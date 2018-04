BOHO con tejidos macramé

La flexibilidad del estilo boho permite combinar elementos para lograr un ambiente despreocupado y bohemio. Lo interesante de esta tendencia es que, además de brindar una sensación acogedora, agrega tejidos naturales como el algodón o el yute para crear piezas de macramé, que generalmente suelen encontrarse colgando de una pieza cilíndrica de madera y, en otras ocasiones, una rama.

En los años setentas el macramé fue promovido por diseñadores, quienes se encargaron de recuperar la técnica para crear elementos decorativos. A diferencia del crochet se trabaja directamente con las manos, sin ningún tipo de herramienta extra. En este tejido predomina la técnica en la cual se utilizan nudos en la parte superior y cuelga el resto de hilo en la parte inferior, en el cual se forman unos flecos de forma recta. Con ello se consigue volumen y movimiento en los tapices. El color predominante y más clásico en sus hilos suele ser el blanco, aunque se pueden realizar en todos los colores.

Los tapices y las decoraciones de pared también se han convertido en protagonistas. Los motivos geométricos y de inspiración étnica imponen el estilo y la creatividad en cualquier espacio con estas creaciones tan delicadas.

La opción de los grandes tapices en colores más sobrios dejan toda su atención al juego de nudos. Este estilo será ideal para colocar en espacios más amplios como la cabecera de la cama o el sofá.

Otra opción son las macetas colgantes, con lo que se puede crear un maravilloso jardín en la terraza. Lo ideal es mantener cierto equilibrio, ya que si colocas macetas con demasiado ornamento y un grupo de plantas demasiado similares, el rincón puede verse muy sobrecargado.

La iluminación es otro de los puntos en el que se puede aplicar la técnica del macramé. Ya sea al pie de las lámparas, los flecos y el efecto calado de los nudos te ayudarán a crear piezas muy especiales.

En esta técnica téxtil no hay límites, se encuentran en velas, cortinas, hamacas o cualquier otro elemento que dejes a la imaginación. Como ocurre en toda la decoración boho, no hay normas estrictas y se pueden encontrar colgados en cualquier estancia de la casa. Sin duda, la creatividad no tiene límites, siempre y cuando se preste especial atención a la elección de las piezas y sus combinaciones.