¿Buscas un desintoxicante? Las frutas son la solución

¿Has probado esta combinación frutal: manzanas, limones y fresas? Si la respuesta es no, no sabes de lo que te pierdes. No solo es sabrosa, sino que tiene muchos beneficios.Esta mezcla resulta saludable por su aporte vitamínico así como por la gran cantidad de minerales esenciales que aporta al organismo.Eme de Mujer presenta esta receta para quienes quieran desintoxicarse.2 manzanas verde grande.1/2 limón.3 tazas de fresas enteras.1-2 cucharaditas de azúcar morena, artificial o stevia.-Lava y seca los ingredientes.-Pasa todos los ingredientes por un extractor.-Procesa bien, agregar hielo (si así lo deseas) y sirve.