¿Cabello platinado o rubio? Sigue estos consejos para cuidarlo

Las mujeres con el cabello platinado reflejan sensualidad, glamour y elegancia, y si quieres cambiar el color original de tu cabello por un rubio platinado, a continuación te presentamos algunos consejos para que cuides tu nuevo look y, entonces, luzcas como toda una estrella de Hollywood.Es lo primero que debes saber, pues para conseguir el color blancuzco casi élfico los estilistas hacen una doble decoloración. Esto para dejarlo totalmente sin pigmentos, algo que los cabellos muy finos no resisten muy bien.Al tomar la decisión de teñirte, prepárate eliminar mucho pelo dañado. Por eso, otro de los tips para cuidar el cabello rubio, es cortarlo unos centímetros solo unos días después de haberlo pintado.Este estilo, si bien es muy llamativo, también tiende a resecarse, a romper su fibra capilar y a perder el color. Para cuidar el cabello rubio, nútrelo a profundidad con aceites esenciales después de cada lavado, que debes hacer con los productos específicos. Así evitarás los daños y tendrás una cabellera brillante.En la actualidad, puedes elegir entre las que venden en las peluquerías u optar por algún tratamiento casero para cuidar el cabello platinado o rubio por tinte. Por ejemplo, la crema de leche o yogur natural. Solo aplícalas en tu cabello húmedo, colócate un gorro y déjala actuar por 2 horas. Luego, enjuaga como sueles hacerlo.Es importante que uses un champú y acondicionador para cabello teñido y así lograr mantener el color blanco.También puedes usar una vez a la semana un champú morado o violeta, el cual ayudará a tonificar el cabello y eliminará colores amarillos.También es importante que tomes en cuenta que debes evitar el uso de planchas, rizadores, secadores muy calientes y proteger tu cabello del agua de las piscinas y del agua caliente de la ducha.No dudes que si tomas estos consejos para el cuido de tu cabellera rubia, esta lucirá perfecta y por supuesto muy llamativa.