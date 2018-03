Capitas de sabor

Lee también

Este joven talentoso preparó, con la ayuda del chef, una lasaña de carne de res con salsa blanca.Mientras colaboraba con la preparación de la salsa, Víctor aprovechó para hablar sobre su trayectoria musical, que inició desde muy jovencito. “A los 12 años conocí la música. Me inicié tocando guitarra y nunca me imaginé hasta a dónde iba a llegar”, expresó “Titi”.El invitado del chef expresó que la banda Crossover nació en el año 2008. Fue en la cochera de su casa donde comenzaron a practicar y ensayar.En ese entonces solo eran dos personas. “Hoy somos cinco”, comentó el artista cuando sazonaba la salsa para preparar la lasaña. “Tuvimos la oportunidad de ir creciendo y hoy cantamos en español e inglés. Esto me da mucha satisfacción: ver cómo hemos ido prosperando”, agregó.“Estamos muy agradecidos con LA PRENSA GRÁFICA, que con sus publicaciones nos ha dado la oportunidad de impulsar nuestra música para que nos conozcan más personas”, manifestó mientras disfrutaba de la preparación culinaria, que aseguró que estaba muy deliciosa. No puede cocinar, pero le gusta comer bien, dijo.Cuando finalizaba la receta, también reconoció el gran apoyo que han recibido de su padre, por permitirles ensayar en su casa, la que siempre ha sido invadida de mucho amor y mucha música.