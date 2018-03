Carolina Herrera no tiene problema en vestir a primera dama EUA, “quienquiera que sea”

Lee también

Carolina Herrera, una de las más aclamadas diseñadoras de moda, dijo a la agencia de noticias Reuters que no tiene ningún problema en vestir a la primera dama de los Estados Unidos, "quienquiera que sea" -sin mencionar a Melania Trump por su nombre-, porque "es por respeto" a ese país.



Las declaraciones de Herrera, además, alimentan los rumores sobre el poco protagonismo de Melania como primera dama, quien ni siquiera se ha mudado a la residencia presidencial en la Casa Blanca, y mucho menos participa de las actividades diplomáticas en las que normalmente se esperaría su presencia. Es Ivanka Trump, hija del magnate y presidente estadounidense, quien parece ejercer el papel de primera dama. He ahí que no extrañe el "quienquiera que sea" de Herrera sobre la figura femenina al frente de los Estados Unidos.



La agencia cita que estas declaraciones las dio cuando le consultaron si diseñaría para ella, durante la presentación de su colección de otoño 2017 en la Semana de la Moda de Nueva York.



Herrera ya ha vestido a cinco primeras damas de EUA, entre ellas Michelle Obama y Jacqueline Kennedy, y además diseñó el modelo que utilizó Ivanka Trump durante el baile inaugural, el día de la toma de posesión de su padre.