Cartas a María

Estimada María:

He conocido a una mujer que me gusta mucho y de hecho ya he salido con ella varias veces, y la hemos pasado de lo mejor. Yo quiero seguir frecuentándola, pero resulta que la relación que lleva con el exesposo no da con mi mentalidad anticuada y quizás podría ser un problema. Ocurre que los dos son excelentes amigos y él entra y sale de la casa de ella como “Juan por su casa”. El otro día ella me comentó que porque él no había notado que se había cortado el pelo en el fondo se había sentido muy dolida. Dicen que por el bienestar de los hijos optaron por seguir siendo amigos, pero hoy los hijos ya están grandes. Yo en realidad quisiera entender estas cosas. ¿Qué opina usted de mi problema?

Atentamente, Capitán N.

Estimado Capitán N.

La verdad es que no creo que usted tenga un problema todavía, pero es muy probable que lo llegue a tener si en serio se involucra románticamente con esa señora, porque con su “mentalidad anticuada” no dudo que encuentre serias dificultades para acomodarse a la forma de vida que ella y el exesposo han acordado manejar. ¿Mi sugerencia? Piénselo bien.