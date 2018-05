Cartas a María

Estimada María:

No sé si me pueda dar un consejo para este problema, pero le escribo porque no sé qué hacer para ayudar a una compañera que me ha contado algo que la tiene desesperada. Ella tiene 14 años cumplidos, igual que yo, y en la escuela siempre nos hemos llevado muy bien, pero desde que empezó a andar con un chavo que ya va a la universidad nos hemos visto poco, pero resulta que hace unos días me invitó a que nos tomáramos un sorbete y entonces me dijo que había tenido relaciones con el novio y creía que estaba embarazada, y que como de seguro los papás la iban a matar, había pensado en que lo único que la podía salvar era un aborto, y que si yo la podía ayudar a buscar un doctor. María, contésteme lo más rápido que pueda.

Estimada lectora:

Ciertamente lo que me cuenta en su carta es muy delicado, pero no me imagino que usted sea la persona indicada para ayudar a su amiga a solucionar su problema en la forma que ella le pide, y mi consejo es que se lo diga con toda franqueza. Un aborto que se practica en un país en el que no está permitido por la ley, es decir, está prohibido, coloca la vida de la mujer en una situación de inmenso peligro, porque por lo general se realiza sin mayor profesionalismo y, por ende, sin prestar a la comodidad y la higiene el cuidado que la intervención exige. Por lo tanto, su amiga necesita con urgencia el apoyo moral y total de los padres, pero, si de verdad teme que ellos no puedan comprenderla y reaccionen con violencia, debe acercarse a alguien más, a una persona mayor, que no solo la escuche sino que la acoja con cariño y le brinde la seguridad de su casa. Es triste decirlo, pero su amiga está enfrentando las consecuencias lógicas de su irresponsabilidad, pues sabemos que la época actual instruye y educa con gran amplitud sobre las cosas de la vida, por lo cual es de suponer que ella debía haber estado bien consciente de lo que podía esperar dejándose llevar en su romance por la emoción y el apasionamiento. ¿Y el novio qué dice? Créame que yo siento en el alma no conocer una forma mágica para el problema de su amiga, pero confío en que la vida será bondadosa con ella y no querrá dejarla sola.