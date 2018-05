Cartas a María

Estimada María:

En el lugar donde trabajo también trabaja una chica que me gusta muchísimo y no nada más porque es físicamente atractiva, sino porque tenemos afinidad e intereses comunes. La semana pasada almorzamos juntos y me pareció del caso llevarle una tarjeta con un mensaje de amistad que después me dijo que le había encantado. La verdad es que quiero que sea mi novia, pero como no hace mucho terminó una relación formal que tenía desde hacía algún tiempo, no sé si una declaración de amor sería oportuna. ¿Qué me aconseja?

Estimado Cupido:

Esperar un poco no le hará ningún daño, le aconsejo que continúe tratando a la chica como hasta ahora lo hace, en plan de amigos, a fin de que pueda reconocer con exactitud el momento oportuno para declararle su amor. ¡Felicidades!