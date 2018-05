Cartas a María

Estimada María:

Una amiga que quiero mucho está casada desde hace dos años con un dizque consejero de problemas familiares que no hay duda de que usa su psicología para mantenerla alejada de su familia y amistades metiéndole en la cabeza cosas que no son. Las pocas veces que nos hemos encontrado la he visto diferente y bastante arruinada no solo físicamente, sino también en su personalidad, y me preocupa mucho su estado, pero hablé un día con la mamá para ver si podíamos hacer algo para ayudarla y me dijo que ya no cree que eso sea posible, pues el esposo la tiene convencida de que ella y el papá son la peor influencia de su vida y que no merecen que los quiera y menos que confíe en ellos. Este asunto es muy triste, María, pues mi amiga siempre fue una mujer inteligente y normal. Nena S.

Estimada lectora:

Tal vez si ustedes pudieran conversar con su amiga y hacerle ver que estar sometida a la voluntad del esposo como parece la nulifica como persona lograrán obtener una reacción positiva de su parte, pero estando tan alejada de todos sus antiguos afectos, como usted dice, eso resulta muy poco probable. Es lastimoso saber que haya tantas mujeres en el mundo que permitan que esposos o compañeros sentimentales manipulen su voluntad y sentimientos, pues cuando alguna vez llegan a reconocerlo se encuentran invariablemente frente a un mundo desconocido dentro del cual no saben si ir o venir; ni modo. Gracias por escribirme.