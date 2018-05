Cartas a María

Estimada María:

Con toda franqueza le digo que yo no he sido la mejor ni la más digna esposa y madre pues he cometido errores muy graves en contra de mi marido y mis hijos, pero a pesar de que he logrado enderezar mi conducta buscando que ellos me perdonen, solo he conseguido su desprecio. Sé que no puedo pedirles respeto, pero créame que ya me cansé de agachar la cabeza. Entonces qué debo hacer, ¿desaparecer de su vida para siempre? ¡Ayúdeme, por favor! Arrepentida.

Estimada lectora:

No sabe cómo siento lo que me cuenta, pero con la misma franqueza de su carta le respondo que temo que seguir al lado de su esposo e hijos solo le traerá más dolor y sufrimiento y por eso considero prudente aconsejarle que piense seriamente en alejarse de ellos. Pida al cielo que un día logren perdonarla y puedan vivir en paz libres del peso de sus amargos recuerdos. Le agradezco su confianza.