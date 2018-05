Cartas a María

Estimada María:

Hemos sabido de buena fuente que nuestro hijo de 32 años, casado desde hace 4 años pero sin hijos todavía, ha estado llevando una relación extramarital con alguien con quien ahora está esperando un niño. La noticia nos ha puesto muy mal porque la esposa no se merece semejante injusticia y aún no está enterada de nada y a la vez preocupados porque no sabemos qué actitud tomar con nuestro hijo y si debemos reconocer al niño que viene en camino como nuestro nieto. Gracias por responderme. Encrucijada.

Estimada amiga:

Lo reconozcan ustedes o no, el niño que viene es su nieto porque es hijo de su hijo. En cuanto a la situación de él, su deber es aclararla con la esposa, pero, mientras encuentra el valor para hacerlo, recuérdenle ustedes, si les es posible, la obligación moral que tiene de comportarse como hombre que no desea sentirse avergonzado de sí mismo.