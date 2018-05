Cartas a María

Estimada María:

Mi novio y yo acordamos vivir juntos sin casarnos y durante casi 20 años nuestra relación nos ha funcionado, pero recientemente descubrí que él ha estado involucrado con cierta compañera de oficina y me he sentido profundamente herida. Al confrontarlo me dijo que era cierto y que su posición es dramática porque “la quiere a ella tanto como a mí”, por lo que no puede prometerme que va a dejar de verla. Desde entonces me ruega que lo entienda y me jura y me jura que no quiere perderme. ¿Qué puedo hacer? Marina.

Estimada lectora:

Con franqueza le digo que no creo que, por mucho que lo intente, logre usted “entender” la infidelidad de su compañero sentimental de tantos años y menos que esté dispuesta a seguir viviendo a su lado sabiendo que comparte su amor con otra mujer. Hay cosas en la vida que simplemente no deben soportarse y en mi sincera opinión el conflicto por el que usted ahora está pasando es uno de ellos. Piénselo.