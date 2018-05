Cartas a María

Estimada María:

Soy un hombre de 55 años de edad con un problema bastante difícil. Soy gay, pero nunca lo reconocí del todo y he necesitado guía profesional para hacerlo. Hoy estoy tranquilo en ese aspecto, pero lo que me preocupa mucho es que mi hijo de 23 años ignora que soy gay y sé que mi deber es decírselo, pero sucede que él es muy religioso y me da miedo que conocer la verdad sobre mi persona destruya la excelente relación que hemos llevado, pues no creció conmigo y no tengo idea de qué enseñanza pudo haber recibido sobre la homosexualidad. Agradeceré su orientación. H. G. P.

En mi opinión, la guía profesional que lo ayudó a reconocer su identidad sería la que de nuevo podría orientarlo en su conflicto y le sugiero contactarlo (a). Entiendo que la idea de hablar con su hijo sobre un asunto tan personal no es fácil, pero no olvide que él, aunque es joven, es ya un adulto que, suponemos, cuenta con suficiente capacidad mental y moral para comprenderlo. Buena suerte.

Ocurre que mi cuñada se ha hecho en el rostro un sinnúmero de cirugías plásticas y por lo que parece no está conforme con el aspecto que le deja ninguna pues sigue buscando algo más que la haga verse más joven aunque al salir de la clínica siente que se muere del dolor. Ella es una mujer naturalmente muy guapa que solo consigue lucir fea con tanta cirugía y como la quiero sinceramente quisiera decirle qué opino al respecto, pero la verdad es que no sé si mi opinión la iba a molestar. ¿Qué me aconseja? Me-ti-che.

La vida nos enseña que dar nuestra opinión cuando no la solicitan tiene malos resultados y por eso le recomiendo que aunque no esté de acuerdo con la afición de su cuñada por la cirugía plástica se limite a visitarla y hacerle compañía, si se lo permite, cuando salga otra vez de la clínica u hospital.

