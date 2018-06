Cartas a María

Estimada María:

Mi esposo y yo tenemos 5 hijos en total, dos él de su primer matrimonio, yo una niña de mi primer matrimonio y los últimos dos nuestros.

Nosotros somos comerciantes y en la casa no hace falta nada material, pero hay un problema que me aflige, la antipatía que mi esposo siempre ha mostrado por mi hija y por lo mismo su intolerancia hacia cualquier cosa que no le gusta de ella, nunca la ha lastimado físicamente, pero jamás la toma en cuenta en sus pláticas ni en sus juegos con los hermanos y menos la invita a que salga con ellos alguna vez. La ignora. Por mi parte nunca he tenido preferencias por mis propios hijos y los quiero a todos igual, pero cuando se lo hago ver porque me siento muy dolida ante su actitud, me dice que mi hija es muy difícil de tratar y que me sienta tranquila porque nunca le va a hacer nada malo, pero que entienda que “en el corazón no se manda”. ¿Que me aconseja? Desconsuelo.

Estimada lectora:

El contenido de su carta es difícil de explicarse. ¿Qué la hizo aceptar ese casamiento con un hombre que seguramente siempre demostró antipatía e intolerancia hacia su hija? No sé si estará en sus manos poner un remedio definitivo a su complicada situación, pero le pido que por favor entienda que la niña está siendo víctima de un maltrato moral imperdonable, que necesita ocupar el lugar que le corresponde dentro del núcleo familiar y que en usted recae la obligación impostergable de que así sea.

Estimados lectores, si desean que sus problemas salgan publicados, escríbanme a [email protected]