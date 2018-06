Cartas a María

Estimada María:

Gracias de antemano por leer mi carta. Llevo dos meses saliendo con un compañero de trabajo. No tenemos nada formal todavía, pero me muero por que nuestra relación se estabilice, pero resulta que él padece de una inseguridad personal tan exagerada que no lo deja expresar lo que siente por mí, y eso me decepciona. Cuando empezábamos a conocernos, me contó que en la secundaria le hacían burla porque era bien gordito, y que, aunque después adelgazó, siguió siendo muy tímido. Además, siempre pensó en buscar ayuda profesional, pero nunca tuvo elvalor de hacerlo. Yo creo que saber que lo quiero y que me siento orgullosa de que me vean con él debería ser suficiente para que supere su problema. ¿Cuál es su opinión? LETY

Estimada lectora:

No desestime la importancia de que su amigo busque la ayuda profesional que él mismo ha expresado necesitar y apóyelo en su esfuerzo con todo el afecto y las cosas buenas que siente por él, porque la timidez es una condición muy seria que debe atacarse, pues, cuando se deja estar, se apodera de la persona hasta que la nulifica, y eso no puede permitirse.

Estimados lectores, si desean que sus problemas salgan publicados, escríbanme a [email protected]