Cartas a María

Estimada María:

Necesito desahogarme de esta pena, el caso es que mi esposo tiene la odiosa costumbre de avergonzarme en público, él dice que no es así y que son inventos míos porque no entiendo su sentido del humor, pero es que coquetea con cuanta mujer se le pone enfrente y si pongo cara de ofendida o le reclamo me hace burla sin importarle que lo oigan. Él no es feo pero tampoco todo lo guapo que se cree y por lo que muchos amigos se le alejan. Nosotros ya cumplimos 3 años de casados y aunque él siempre fue igual yo estaba enamorada y creí que iba a cambiar, pero me doy cuenta de que va de mal en peor y no quiero que tengamos hijos porque entonces me tendré que quedar aguantando sus groserías toda la vida. ¡Deme un consejo, por favor! Malena

Estimada lectora:

Como tantas veces ocurre, a usted el amor le cegó los ojos y la llevó a casarse con quien obviamente no debía, pero si de verdad su esposo está maltratándola como dice, aléjelo de usted antes que el tiempo pase y la convierta en otra de tantas esposas sufridas y humilladas que por no tener valor se quedaron agachando la cabeza. Sepa que el mundo es muy grande y que tendrá para usted oportunidades diversas que si sabe aprovecharlas la harán muy feliz.

Estimados lectores, si desean que sus problemas salgan publicados, escríbanme a [email protected]