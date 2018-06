Cartas a María

Estimada María:

Mi novio y yo decidimos casarnos y celebrar la boda con una gran fiesta y bastantes invitados, pues estábamos seguros de poderla costear, pero ha surgido un problema que nos desbarata los planes, pues se trata que donde él trabajaba desde hacía tiempos recortaron personal y lo dejaron cesante. Como él tiene algunos ahorros en el banco, quiere de todas maneras invertirlos en la fiesta, pero yo no veo bien que lo haga porque, aunque tengo mi empleo, mi salario no es la gran cosa, y además lo comparto con mi mamá y mi hermanita, y si gastamos esos ahorros me va a tocar sola toda la responsabilidad de la casa mientras él sigue sin trabajo, y así como está aquí la situación, eso bien pudiera llevar mucho tiempo. María, creo que un comentario suyo nos va a servir mucho. N. V. A.

Estimada lectora:

Los razonamientos suyos son muy válidos y espero que su novio los atienda para que ponga a un lado la idea de gastar sus ahorros en un lujo que, dada su situación actual de desempleado, resulta completamente absurda. No se trata de que renuncien a la fiesta de su boda, sino que piensen en hacer una celebración más familiar y menos ostentosa que marque para siempre el recuerdo feliz de la fecha más importante de su vida.

