Cartas a María

Estimada María:

Estimada María: mi esposo y yo hemos estado casados durante cinco años y tenemos dos niños. Cuando lo conocí, me enamore completamente de él, y cuando nos casamos tuve la seguridad de que íbamos a ser felices para siempre, pero hace como año y medio descubrí que ocultaba una vida sexual promiscua que negó rotundamente cuando lo confronté. Me acusó de estarle levantando falsos y poco después empezó a agredirme de todas maneras. Mi tranquilidad y, por supuesto, mi vida conyugal está destrozada y lo peor es que él pretende que me porte como si todo está bien. María, yo no sé si nuestro matrimonio pueda sobrevivir. Morena

Estimada amiga:

¿De qué matrimonio habla? Su esposo tendría que estar en la cárcel desde el momento que se atrevió a agredirla, y si por miedo a sus abusos usted decidió esperar que por milagro él se convirtiera en el hombre con el que creyó haberse casado, su deber es reaccionar y liberarse y liberar a sus niños de esa malsana atmósfera de su casa antes de que sea demasiado tarde. Le recomiendo buscar en la Procuraduría la asistencia legal que con urgencia necesita.

Estimados lectores, si desean que sus problemas salgan publicados, escríbanme a [email protected]