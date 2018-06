Cartas a María

Estimada María:

Soy divorciada, tengo un niño de siete años y desde hace ocho meses llevo una relación sentimental con fines matrimoniales. Quiero mucho a mi pareja y confío en su amor, pero mi problema para casarme con él consiste en que nunca se ha interesado por acercarse ni conocer un poco a mi hijo. Él no es abusivo en ninguna manera con él, pero no le presta ninguna atención y a veces no puede ocultar que le incomoda vernos juntos. El niño no necesita nada de él, pues aunque su papá no vive en el país, lo sostiene en todo y además yo trabajo.

Entonces no sé a qué atribuir su actitud. Por esa razón mi familia no cree que el matrimonio entre nosotros vaya a resultar y francamente por mi parte ya tampoco estoy segura, pero tomar una decisión al respecto me está costando mucho. Le agradeceré su ayuda. Ana del C.

Estimada lectora:

No dudo de que su encrucijada sentimental podrá definirse cuando usted se responda con absoluta seguridad quien de sus dos amores tiene mayor peso en su corazón, si el que siente por su hijo o el que siente por su pareja. La invito entonces a plantearse esa pregunta y ser cien por ciento honesta en la respuesta que le dé y reciba mis más fervientes deseos de que no vaya a equivocarse.

