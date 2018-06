Cartas a María

Estimada María:

Tengo 30 años de edad. Mi problema es de índole moral y no sé qué hacer para superarlo. Soy un hombre casado y muy feliz con mi esposa, pero resulta que hace algún tiempo me asignaron a un proyecto laboral en el que trabajo solo con mujeres y sin proponérmelo me he sentido tan atraído sexualmente hacia la jefa, una señora mayor que yo. Hasta ganas de pedir que me trasladen de lugar me dan, pues siempre he sido muy religioso y me pongo mal sabiendo que con esto estoy ofendiendo mis principios. Necesito ayuda, pero no sé si ir a buscar un sacerdote o un psiquiatra. Esperaré su amable contestación. Extranjero.

Estimado lector:

Usted podría estarse ahogando en un vaso de agua y dándole demasiada importancia a lo que solo pudiera ser una reacción normal de los sentidos en un hombre de su edad, pero, como se le ha convertido en un problema evidentemente preocupante, le recomiendo que busque enseguida a la persona con quien sienta que puede compartirlo con toda confianza y con la seguridad de que pondrá verdadero interés en ayudarlo.

