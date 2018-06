Cartas a María

Estimada María:

Soy un hombre de 26 años, me separé hace un año de mi esposa y no he logrado reponerme de la depresión. Para decirle que he rebajado casi 30 libras. Pues ella y yo empezamos a andar desde que entramos a la secundaria y nos separamos porque me fue infiel, pienso que más que todo por inmadurez, pero la verdad es que no me arrepiento de haber promovido el divorcio. Pero necesito alejarme de ella definitivamente y no permitir que se siga aprovechando de mí como siempre lo hace, por ejemplo sacando cosas en almacenes para que yo las pague y así por el estilo. ¿Qué me aconseja? L. Ibarra

Estimado lector:

Usted se divorció de su esposa porque no pudo disculpar que le fuera infiel y asegura que no se arrepiente, pero en vez de alejarse de ella y pensar en dar a su vida un nuevo rumbo sigue consintiéndola. Necesita decidir qué es lo que realmente quiere hacer, porque así como va podrá terminar menospreciándose por no tener valor de decirle que “NO”. Piénselo.

