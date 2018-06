Cartas a María

Estimada María:

Mi problema sentimental es muy grave pues sin querer descubrí que mi esposa estaba teniendo una relación amorosa con cierto compañero de trabajo también casado. Yo adoro a mi esposa y haberme enterado de su engaño prácticamente me escapo a matar, pues a pesar de que me ha jurado que no se trató de nada físico entre ellos yo pude leer algunos textos en los que se decían todo lo contrario.

De común acuerdo seguimos casados y ella me asegura que todo aquello terminó por completo y que no se han vuelto a ver, incluso ha renunciado a su trabajo; sin embargo, he llegado a la conclusión de que nunca voy a poder creer más en ella ni olvidar su traición, pero necesito recuperar mi dignidad personal y para eso debo divorciarme, ¿pero cómo dejar de quererla? ROB

Estimado lector:

No existe forma de hacer que un cariño bien arraigado desaparezca con solo desearlo y por lo tanto es muy importante que acepte que el sufrimiento que va a sentir al separarse de su esposa permanecerá con usted indefinidamente, pero necesita ser muy fuerte si en verdad quiere recuperar su dignidad y vivir en paz con usted mismo. Piénselo entonces con mucho cuidado.

