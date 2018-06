Cartas a María

Estimada María:

Mi esposa y su servidor vamos a cumplir 50 años de matrimonio y por mi parte tengo la ilusión de que los celebremos en grande, pues es necesario agradecerle a la vida todo el tiempo que nos ha regalado, pero me gustaría que para mi esposa fuera una sorpresa. El problema es que nuestros hijos nunca han sentido mucho entusiasmo por las fiestas y cuando les hablé de mi proyecto me dijeron que ellos preferían una reunión puramente de familia; entonces, me tocará a mí solo hacerme cargo de todas las vueltas, pero como no sé si habrá algún protocolo para estas cosas, quisiera saber si no irá a verse mal que yo, el cumpleañero, esté armando mi propia fiesta B.O.R

Estimado lector:

Lo felicito muy sinceramente por su idea de celebrar sus bodas de oro a toda pompa y platillo, y cuidado con perder su gran entusiasmo. Francamente, no sé de etiquetas al respecto y por lo mismo pienso que usted puede encargarse de todo lo que su fiesta necesita para resultar un éxito rotundo, sin preocuparse por nada más que disfrutar su alegría en compañía de su esposa, hijos e invitados.

