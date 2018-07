Cartas a María

Estimada María:

Tengo 22 años, estoy empleada en una empresa comercial desde el año pasado y como soy muy sociable tengo amigos en todos los departamentos, aunque en Contabilidad hay un muchacho a quien solo he dicho “hola” un par de veces porque es bien serio y siempre parece estar concentrado en su trabajo. El caso es que uno de estos sábados él me dio el susto más grande de mi vida, pues me llamó por teléfono de madrugada para hacerme una apasionada declaración de amor. Me dijo que se había tenido que beber no sé cuántos tragos para encontrar el valor que necesitaba para decirme todo lo que sentía por mí desde la primera vez que me vio en la oficina, porque él padecía una timidez que no lo dejaba actuar normalmente. Pues yo no supe qué contestarle tal fue mi impresión y aquí no he tenido oportunidad de hablarle pues las veces que he pasado por Contabilidad está en la computadora sin volver a ver a nadie. ¿Qué me aconseja usted que haga en este caso? Ojos negros.

Estimada lectora:

Gracias por contarme una historia tan simpática. No hay duda que su enamorado es un gran romántico porque no cualquiera se atreve a exponer lo que siente por una muchacha en la forma que él lo hizo con usted. Es obvio que la timidez que padece no lo ha dejado que siga adelante con sus deseos de acercársele, pero no estaría mal que usted se detenga en Contabilidad la próxima vez que pase y le dirija un saludo alegre y amistoso que él no tenga más remedio que contestar. Una vez roto el hielo se va a sentir aliviado y posiblemente trate de cambiar su actitud.

