Cartas a María

Estimada María:

Mi hermana me presentó a una de sus mejores amigas y me enamoré de ella al instante, nos empezamos a tratar y desde hace 4 meses somos novios. Pero me he dado cuenta de que es homofóbica y como a mí me criaron con ideas bastante liberales esta diferencia de criterio me preocupa porque yo tengo amigos homosexuales a quienes estimo mucho. Al principio creí que podríamos comentar con tranquilidad mis puntos de vista, pero me equivoqué pues su intolerancia hacia estas personas es auténtica. María, quiero decirle que ella me sigue pareciendo la mujer con quien me casaría mañana mismo, ¿podría usted darme su opinión al respecto? Licdo. R.

Estimado lector:

Renunciar a formas de pensar o de sentir que han estado con uno desde siempre es a veces imposible, pero la buena educación y la inteligencia hacen que las personas se muestren tolerantes y respetuosas cuando entre ellas aparecen las diferencias y discrepancias. Usted teme que la relación con su novia pueda resultar dañada por la existente disparidad de criterio hacia las personas homosexuales y tiene razón, sin embargo, podrán ser muy felices siempre que como adultos conscientes antepongan su amor a todo lo demás. Así lo espero.

