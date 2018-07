Cartas a María

Estimada María:

Desde hace 2 años tengo un novio de 27 años que es el hombre más bello que conozco y lo adoro, es dulce, amoroso, me complace en todo, pero también es un enamorado empedernido que coquetea con cuanta mujer se tropieza con él y las llena de piropos. Yo no soy muy celosa, sin embargo el hecho de que mi novio tenga esta pasión por el sexo opuesto ya me está molestando más de la cuenta, pero le pido que respete nuestro noviazgo y lo amenazo con terminar con él y siempre tiene la palabra justa para convencerme de que “yo soy la única en su vida”. María, ¿quién necesita ir a ver un sicólogo o sicóloga, él o yo? Maggie

Estimada lectora:

En mi opinión, a los dos les convendría ir a ver un sicólogo o sicóloga, porque por su profesión ellos están familiarizados con los conflictos que afligen a los enamorados y podrán ofrecerles recomendaciones y consejos efectivos que mejoren su relación y la haga más feliz. ¡Suerte!

Estimados lectores, si desean que sus problemas salgan publicados, escríbanme a [email protected]